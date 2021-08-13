كورونا.. سوناطراك تباشر استيراد 10 مولدات للأوكسجين

باشر مجمع سوناطراك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عملية استيراد أربعة من أصل عشرة مولّدات للأوكسجين لوضعها تحت تصرف الصيدلية المركزية التي تتولى بدورها توزيعها على المؤسسات الاستشفائية.

جاء في بيان صادر عن المجمع الطاقوي هذا الجمعة أنّ "عملية نقل المعدات تمت بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني"، وأفيد أنّ هذا العمل يدخل في إطار "سياسة سوناطراك الاجتماعية وكونها مؤسسة مواطنة تؤكد سعيها الدائم لمرافقة كل الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وأوضح البيان ذاته أنّه في انتظار استلام باقي المولدات خلال الأيام القليلة القادمة، ستستمرّ سوناطراك عبر مختلف وحداتها الإنتاجية ومديرياتها الفرعية الخاصة بإنتاج مادة الاكسجين بالعمل 7/7 و24/24 ساعة لتوفير هذه المادة الحيوية.

وسجّل البيان أنّ "سوناطراك ستسهر على استيراد مادة الاكسجين السائل لصالح شركتها الفرعية سيدال غاز لتزويد المستشفيات والعيادات الطبية العمومية منها والخاصة، كما تواصل سوناطراك حملات التلقيح الوطنية والحملات التحسيسية على مستوى جميع المنشآت التابعة لها عبر مختلف نواحي الوطن".

من جهة أخرى، وإثر الحرائق التي مست بعض الولايات، قامت سوناطراك بتقديم هبة متمثلة في مواد غذائية ومياه معدنية وأدوية وأفرشة لفائدة سكان هذه الولايات، كما قامت بوضع مركزي الراحة في كل من قورصو وزموري تحت تصرف والي ولاية تيزي وزو لإيواء العائلات المتضررة.