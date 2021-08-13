قرعة كأسي أبطال إفريقيا والكونفيدرالية: مهام متباينة لممثلي الجزائر

تعرّف ممثلو الجزائر في المنافسات الإفريقية للأندية على منافسيهم عقب عملية سحب القرعة التي أقيمت بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، هذا الجمعة بالقاهرة، والتي أسفرت عن مهام متباينة للرباعي شباب بلوزداد، وفاق سطيف، شبيبة القبائل وشبيبة الساورة.

في رابطة الأبطال، يستهل شباب بلوزداد مغامرته القارية الجديدة من الدور التمهيدي بمواجهة نادي أكوا يونايتد النيجيري، وفي حال تأهله، سيواجه "الشباب" الفائز من المواجهة المزدوجة بين تونغيث السينغالي وأسيك ميموزا الإيفواري.

من جانبه، اصطدم ممثل الجزائر الثاني في رابطة الأبطال، وفاق سطيف بأف سي فورتون الغامبي، وفي حال التأهل سيلاقي النسر الأسود الفائز من لقائي أف سي نواذيبو الموريتاني وأف سي إيساي البنيني.

وقررت الكونفدرالية الإفريقية إعفاء 10 أندية من خوض الدور التمهيدي لرابطة الأبطال، ويتعلق الأمر بكل من: الترجي الرياضي، النجم الساحلي (تونس)، تي بي مازيمبي (ج. الكونغو الديمقراطية)، الأهلي، الزمالك (مصر)، الرجاء البيضاوي، الوداد البيضاوي (المغرب)، حوريا كوناكري (غينيا)، ماميلودي سان داونز (جنوب إفريقيا)، وسيمبا التانزاني.

في كأس الكونفدرالية، أعفت الهيئة الكروية القارية ناديا شبيبة القبائل وشبيبة الساورة من خوض الدور التمهيدي، فبداية من الدور الأول سيواجه الكناري وصيف الدورة الماضية، الفائز من المواجهة المزدوجة بين الجيش الملكي (المغرب) وأف. سي بافلز (البينين)، بينما تتبارى تشكيلة "نسور" بشار مع الفائز من لقاء نادي كونكورد (موريتانيا) وجمعية قزح (الطوغو)، ويستفيد الكناري والنسور من أفضلية احتضان لقاءي الإياب بتيزي وزو وبشار تواليًا.

ويلعب الدور التمهيدي لكلا المنافستين في شهر سبتمبر (الذهاب: 10، 11، 12 / الإياب: 17، 18، 19)، في حين تنطلق مرحلة المجموعات في شهر فيفري 2022.

وتمّ إعفاء 13 ناديا من الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، وهم: نهضة بركان (المغرب)، شبيبة القبائل وشبيبة الساورة (الجزائر)، انيمبا (نيجيريا)، النادي الصفاقسي (تونس)، نادي بيراميدز والنادي المصري (مصر)، غورماهيا (كينيا)، فيتا كلوب وموتيما بيمبي (ج. الكونغو الديمقراطية)، كوتون سبور (الكاميرون)، أورلاندو بيراتس (جنوب إفريقيا) وبريميرو دي أغوستو (أنغولا).