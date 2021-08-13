تصفيات مونديال 2022: طاقم تحكيم كاميروني للقاء الخضر ضدّ جيبوتي

عيّنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مقابلة منتخب الجزائر ضدّ قروش جيبوتي مساء الخميس الثاني سبتمبر القادم بالبليدة (20.00 سا) لحساب الجولة الأولى للدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

بحسب ما نشره الاتحاد الجزائري للعبة (الفاف) على صفحته الرسمية في شبكة التواصل (فيسبوك)، سيدير اللقاء طاقم تحكيم كاميروني بقيادة الحكم الرئيسي بليز يوفن نغوا وبمساعدة مواطنيه مبيلي رودريغ ميني، وصاندا عومارو، بينما سيكون فرانك جينو بيتو حكمًا رابعًا في مواجهة سيحتضنها ملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة لحساب المجموعة الأولى التي تضمّ أيضًا بوركينا فاسو والنيجر.

وبرسم الجولة الثانية، سيتنقّل المنتخب الوطني إلى المغرب لمواجهة منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء 7 سبتمبر القادم بالملعب الكبير لمدينة مراكش (20.00 سا بتوقيت الجزائر)، بعدما تمّ تغيير مكان هذا اللقاء بسبب عدم تأهيل ملعب "4 أوت" في واغادوغو من طرف "الكاف".

وسيدير مواجهة محاربي الصحراء مع خيول بوركينا، الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، بمساعدة سورو (الليسوتو)، وماتيو كانيانغا (ناميبيا)، وسيكون الحكم الرابع ريتسيليسو موليس من الليسوتو.

وكانت الجولتان الأوليتان مبرمجتان بحر جوان الفارط، إلاّ أنّهما أجّلتا إلى سبتمبر بسبب جائحة كورونا.

وستدخل تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص تحضيري بداية من الثلاثين أوت الجاري بالمركز التقني الوطني في ضاحية سيدي موسى، أي قبل 96 ساعة عن أول مباراة ضد جيبوتي.

جدير بالذكر أنّ أبطال إفريقيا سجّلوا ثلاثة انتصارات متتالية خلال اللقاءات الودية الأخيرة التي خاضوها في جوان الفارط، أمام كل من موريتانيا (4 – 1)، مالي (1 - 0) بالبليدة، وتونس (0 - 2) بملعب رادس.