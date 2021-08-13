الهلال الأحمر الجزائري يزوّد منكوبي تيزي وزو بـ 340 طنًا من المواد الغذائية

أعلن الهلال الأحمر الجزائري، هذا الجمعة، عن تزويده منكوبي تيزي وزو بـ 340 طنًا من المواد الغذائية، وجرى إبراز مضاعفة الهلال الأحمر جهوده لمساعدة الأسر المتضررة في ولاية تيزي وزو التي اجتاحتها الحرائق بشكل غير مسبوق.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان الأمين العام للهلال الأحمر، أحمد ميزاب، تأكيده: "منذ اليوم الأول لهذه الكارثة البيئية، تمّ تزويد المنطقة بـ 340 طنًا من المواد الغذائية"، وتابع: "تكفلت اللجان الولائية للهلال الأحمر الجزائري بالأمر، والمساعدات تصل بأعداد كبيرة إلى تيزي وزو".

وأكد ميزاب أنّه بالإضافة إلى المساعدات الغذائية والأدوية والخيم والاغطية، أنشأ الهلال الأحمر الجزائري ثلاثة مستودعات لتوزيع المساعدات للأسر المتضررة في ولاية تيزي وزو، مضيفًا أنّه تمّ تحويل ثلاث نقاط إلى مراكز صحية طارئة مزوّدة بأطباء وممرضين، واحد منها في الأربعاء نايث إيراثن، المنطقة الأكثر تضرّرًا من الحرائق.

يُشار إلى أنّ عدد شهداء الحرائق التي نشبت منذ الاثنين في ولاية تيزي وزو، ارتفع إلى 49 مدنيًا وأكثر من 20 عسكريًا، بحسب وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، عبد القادر عمروش.