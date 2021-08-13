جيش التحرير الشعبي الصحراوي يهاجم الاحتلال المغربي في 6 مناطق

نفّذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هذا الجمعة، هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعات الفرسية المحبس وحوزة.

أبرز البيان العسكري رقم 275 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أنّ مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركّزت قصفها على جنود الاحتلال بمنطقتي روس السيطي وأكرارة العطاسة بقطاع المحبس، فيما شددت مفارز أخرى قصفها لتمركزات الاحتلال بمنطقة فدرة لبير بقطاع الفرسية، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة، وتمّ تحطيم أجزاء كبيرة من قاعدة العدو المستهدفة.

وأضاف البيان أنّ وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت قصفها على جنود الاحتلال بمناطق فدرة العش وفدرة لغراب، شمال أكجكال بقطاع حوزة.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة تخندقات وحجور جنود الاحتلال على طول جدار الذل والعار.