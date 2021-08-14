كوفيد -19 : تمديد الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والأداءات إلى غاية 31 أوت

اتخذت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جملة من التدابير "الاستثنائية" لضمان استفادة المؤمن لهم اجتماعيا، الأجراء منهم وغير الأجراء والمتقاعدين، من مختلف الأداءات والخدمات إلى غاية 31 أوت 2021، وذلك في إطار المساهمة في الجهد الوطني الرامي لمحاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح بيان للوزارة هذا السبت أن هذه الإجراءات "تتعلق بتمديد الاستفادة من الأداءات العينية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المنتسبين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وذلك إلى غاية 31 أوت 2021 وسيتم تجديدها إن اقتضت الضرورة ذلك".

كما تتضمن هذه التدابير "الإلغاء المؤقت لإجبارية إيداع العطل المرضية في الآجال القانونية ومعالجة ملفات العطل المرضية على أساس الوثائق المودعة وكذا الإلغاء المؤقت للمراقبة الإدارية للعطل المرضية + المراقبة بالمنازل +، إلى جانب تعليق استدعاء ضحايا حوادث العمل والشهود كجزء من إجراءات معالجة ملفات حوادث العمل، مع مواصلة تسديد منح العجز وريوع حوادث العمل والأمراض المهنية المنتهية آجالها دون إجراء المراقبة الطبية".

وبالنسبة للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، "سيتم --حسب البيان-- تعليق استدعاء المرضى للمراقبة الطبية وتفعيل إجراءات المراقبة الطبية عن بعد، مع توقيف تعليق منح التقاعد بالنسبة للمتقاعدين الذين لم يجددوا ملفاتهم، فضلا عن تمديد آجال تقديم الأداءات إلى غاية 31 أوت 2021".

وبخصوص المتقاعدين وذوي حقوقهم المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد، فهم "غير ملزمين بتقديم شهادة الحياة أو مختلف الوثائق الإدارية إذ أن ملفاتهم سيتم تحيينها بصفة تلقائية حتى نهاية هذه الفترة".

من جهة أخرى، تضع الوزارة تحت تصرف المواطنين باقة متكاملة من الخدمات الرقمية تمكنهم من "الحصول على مختلف الأداءات والخدمات عن بعد وتجنيبهم التنقل لمختلف المقرات"، كفضاء الهناء للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء www.cnas.dz، فضاء المتقاعد للصندوق الوطني للتقاعد www.cnr.dz، منصة ضمانكم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء https://damancom.casnos.dz، والموقع الالكتروني للوزارة www.mtess.gov.dz، الذي يبقى تحت تصرف المواطنين لأي معلومات إضافية.