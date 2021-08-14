كورونا: تعافي 628 مصابًا و753 حالة إضافية و36 وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، هذا السبت، عن تعافي 628 مصابًا من فيروس كورونا، فيما جرى تسجيل 753 إصابة إضافية و36 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

في بيان لمصالح عبد الرحمن بن بوزيد، أفيد أنّ إجمالي الحالات المؤكدة 186.655 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 125383 شخصًا، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4766 حالة، فيما يتواجد 36 مريضًا حاليًا بالعناية المركزة.

وبحسب بيان وزارة الصحة، فإنّ 15 ولاية لم تسجّل بها أي حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في وقت أحصت 14 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 19 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية، مع الامتثال لقواعد الحجر الصحي، كما تشدّد أيضًا على أنّ الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيًا على الوباء القاتل.