3 رؤساء وزراء عرب يعزّون الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في شهداء الحرائق

تلقى الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت، برقيات تعزية ومواساة من 3 رؤساء وزراء عرب عبروا له فيها عن تعازيهم الخالصة في استشهاد مواطنين إثر الحرائق التي تعرفها بعض ولايات الوطن.

أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أنّ برقيات التعزية والمواساة بعث بها كل من رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الوزير الأول الصحراوي، بشرايا حمودي بيون، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.

وجاء في البيان: "تلقى الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت 14 أوت 2021، برقيات تعزية ومواساة من طرف كل من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، والوزير الأول للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد بشرايا حمودي بيون، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، عبّروا له فيها عن تعازيهم الخالصة في استشهاد مواطنين إثر الحرائق التي تعرفها عدد من ولايات الوطن".

وأضاف البيان: "من جانبه، بعث السيد الوزير الأول إلى نظرائه برقيات شكر على مواساتهم ومشاعرهم النبيلة ووقفوهم إلى جانب الجزائر، حكومةً وشعبًا، في هذا الظرف العصيب".