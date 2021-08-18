الجزائر تستلم تجهيزات وعتاد لمكافحة الحرائق من دولة الكويت

استلمت الجزائر، اليوم الثلاثاء، مساعدات من دولة الكويت تتمثل في تجهيزات وعتاد متخصص في مكافحة الحرائق موجه للحماية المدنية.

ولدى إشرافه على استلام هذه المساعدات بمطار هواري بومدين الدولي، عبر المدير العام للحماية المدنية، بوعلام بوغلاف، عن "امتنانه وشكره لدولة الكويت، حكومة وشعبا، على هذه المساعدات القيمة"، مبرزا أن هذه الإمكانيات المتمثلة في آليات وشاحنات لمكافحة حرائق الغابات "ستوجه إلى الميدان لدعم الامكانيات الهائلة والضخمة التي وضعتها الدولة الجزائرية لمواجهة الحرائق".

واعتبر السيد بوغلاف أن هذه المساعدات "تترجم صدق وقوة العلاقات التي تجمع البلدين والمتجذرة في عمق التاريخ".

وبالمناسبة، أكد المدير العام للحماية المدنية أنه "تمت السيطرة على الحرائق، وهذا بفضل تضافر جهود مختلف المصالح المدنية والعسكرية للدولة وتضامن الشعب الجزائري".

من جانبه، أكد سفير دولة الكويت بالجزائر، محمد الشبو، أن استلام هذه المعدات المتخصصة "تعبير عن الوقفة التضامنية من دولة الكويت تجاه الجزائر لمواجهة هذه الحرائق في ظل الظروف المناخية الصعبة"، معربا عن يقينه بأن الجزائر "ستتمكن من تجاوز هذه المحنة".