﻿ العاصمة: تسليم محطة شاطئ النخيل لتحلية مياه البحر الخميس المقبل

أعلنت مصالح ولاية الجزائر اليوم الثلاثاء عن تسليم محطة تحلية مياه البحر بشاطئ النخيل (بلدية سطاولي) بطاقة 7500 متر مكعب يوميا، بعد غد الخميس.

وقام والي الجزائر، يوسف شرفة، بزيارة عمل وتفقد لهذه المحطة قبل يومين من تسليمها رسميا، حسبما أفاد به منشور بالصفحة الرسمية لولاية الجزائر على فايسبوك.

وشملت الزيارة أيضا مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بسعة قدرها 10 الاف متر مكعب يوميا بعين بنيان والتي ستسلم للاستغلال عند نهاية شهر سبتمبر المقبل، وفقا لنفس المصدر.

كما تفقد الوالي في زيارته مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بسعة قدرها 10 الاف متر مكعب يوميا بزرالدة والتي ينتظر أيضا تسليمها للاستغلال في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

ولفتت مصالح ولاية الجزائر إلى أن هذه المحطات تنجز بوسائل عمومية وطنية من طرف شركة "كوسيدار".

وخلال هذه الزيارة، أسدى السيد شرفة تعليمات "بالإسراع في وتيرة الإنجاز وضرورة احترام أجال التسليم، كونها تساهم هذه المحطات في رفع وتعزير قدرات التوزيع بالماء الشروب لفائدة سكان العاصمة".

يذكر أن السيد شرفة كان مرفوقا في هذه الزيارة بالوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة والوالي المنتدب للمقاطعة للشراقة ومدير الموارد المائية ومدير الشركة الوطنية "كوسيدار".