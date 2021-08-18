تيزي وزو تحصي 794 بناية و831 مستثمرة فلاحية متضررة من الحرائق

صرح الامين العام لولاية تيزي وزو ميلود فلاحي اليوم الثلاثاء ، ان 794 بناية في المجموع و 831 مستثمرة فلاحية متضررة من حرائق الاسبوع الماضي بتيزي وزو قد خضعت للمعاينة التقنية من قبل لجان تقييم.

و اوضح السيد فلاحي الذي يترأس خلية ازمة حرائق الغابات بالولاية انه من بين 794 بناية خضعت للخبرة من قبل مهندسين و المراقبة التقنية للبنايات بتيزي وزو و الولايات الاخرى المجندين لهذا الغرض فان 752 هي شقق (فردية و جماعية) و 42 اخرى تمثل مؤسسات مدرسية.

و ذكر بان مصالح المراقبة التقنية للبنايات ستقوم بتصنيف البنايات حسب الفئات وحسب مستوى الاضرار التي تعرضت لها (اخضر و برتقالي و احمر) مضيفا ان اللجان سيكلفون بعد ذلك بإعداد كشف كمي للخسائر.

و تابع قوله ان التقييم المالي سيتم من قبل لجنة اخرى اما على المستوى الولائي او المركزي.

اما بخصوص المؤسسات المدرسية فقد اشار الى ان الخسائر المسجلة ليست كبيرة باستثناء مؤسستين تتطلبان اشغال هامة مضيفا ان هذه المؤسسات سيتم التكفل بها بسرعة من اجل تحضيرها للدخول المدرسي المقبل.

وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي الذي سجل خسائر كبيرة جراء الحرائق، فقد اوضح السيد فلاجي ان فرقا من المهندسين الفلاحيين من تيزي وزو و ولايات اخرى (اكثر من 80 مهندس من خارج الولاية) قد احصوا ما بين الاحد و امس الاثنين ما مجموعه 831 مستثمرة فلاحية تضررت من جراء الحرائق.