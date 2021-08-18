أمم إفريقيا 2021: الخضر يصطدمون بكوت ديفوار، سيراليون وغينيا الاستوائية

وقع المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة الخامسة رفقة سيراليون، غينيا الإستوائية وكوت ديفوار لحساب النسخة الـــ 33 من كأس أمم إفريقيا بالكاميرون (9 يناير-6 فبراير 2022)، عقب عملية سحب القرعة للدورة النهائية، التي جرت اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بياوندي.وسيلاقي الخضر رسميا المنتخبات الثلاث المتمثلة في كل من منتخب كوت ديفوار ومنتخبي سيراليون وغينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة .

سيستهلّ الخضر المنافسة أمام سيراليون يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 (14.00 سا) بملعب جابوما في مدينة دوالا، وبرسم الجولة الثانية سيلاقي الخضر غينيا الاستوائية بدوالا أيضًا يوم الأحد 16 جانفي 2022 (20.00 سا)، قبل إسدال ستائر المجموعة بلقاء القمة أمام كوت ديفوار يوم الخميس 20 جانفي 2022 (17.00 سا) بدوالا.

وتأهلت الجزائر للمرة الــــ19 في تاريخ مشاركاتها ضمن كأس افريقيا بجدارة و استحقاق، بفضل تسيدها المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة من أصل ست مباريات، متقدمة على زيمبابوي (8 ن) المتأهلة كذلك، زامبيا (7 ن) و بوتسوانا (4 ن).

وستلعب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بحضور 24 منتخبا، من بينهم اثنين جدد، وهما جزر القمر و غامبيا، اللذان سيكتشفان أجواء أكبر منافسة كروية في القارة السمراء لأول مرة في تاريخهما.

ووزعت المنتخبات الـــ 24 على ست مجموعات تضم كل واحدة أربعة فرق، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى الأربعة أصحاب أحسن مركز ثالث إلى الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا-2021، المؤجلة الى 2022 بسبب جائحة كوفيد-19 و التي ستقام في خمس مدن كاميرونية: ياوندي، دوالا، بافوسام، غاروا و اوليمبي.

وفيما يلي تركيبة مجموعات النسخة الــ33 من كأس أمم إفريقيا بالكاميرون .

المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال، زيمبابوي، غينيا، مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، جزر القمر، الغابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر، سيراليون، غينيا الإستوائية ، كوت ديفوار.

المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، غامبيا.

برنامج المجموعة الخامسة كاملاً

الجولة الأولى/الثلاثاء 11 جانفي 2022: دوالا (14.00 سا): الجزائر - سيراليون

دوالا (20.00 سا): غينيا الاستوائية - كوت ديفوار

الجولة الثانية/الأحد 16 جانفي: دوالا (17.00 سا): كوت ديفوار - سيراليون

دوالا (20.00 سا): الجزائر - غينيا الاستوائية

الجولة الثالثة/الخميس 20 جانفي: دوالا (17.00 سا): كوت ديفوار - الجزائر

ليمبي (17.00 سا): سيراليون - غينيا الاستوائية

يتأهل للدور ثمن النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المراتب الثالثة.