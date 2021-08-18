الجيش الصحراوي يصعد هجماته ضد تخندقات الجيش

صعد جيش التحرير الشعبي الصحراوي، اليوم الأربعاء هجماته المركزة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الفاصل (الذل والعار)، حسب البلاغ العسكري رقم 280، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وحسب البلاغ ذاته، إستهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم الأربعاء، تخندقات الاحتلال المغربي بمنطقة ابيرات تنوشاد، قطاع المحبس و أمكلي الزكيلمة، وامكلي لغنم بقطاع أمكالة.

كما قصف الجيش قوات الإحتلال المغربي، بمنطقة راس فدرة ابروك، قطاع حوزة وكذا القوات المتواجده بمنطقة شمال احريشة ديرة بنفس القطاع.

هذا وشنت قوات الجيش الصحراوي قصفا عنيفا على تخندقات الجيش المغربي المتواجدة بمنطقة روس فدرة التمات، و بمنطقة احريشة ديرة، قطاع حوزة إلى جانب قصف تاجالة الطلح بمنطقة روس تاواراشيت، قطاع ام ادريكة و منطقة اكرارة لحديد، قطاع الفرسية و إستهداف تخندقات القوات المغربية بمنطقة اكرارة الشديدة، قطاع الفرسية.

وكانت هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد إستهدفت امس الثلاثاء، تخندقات قوات الإحتلال المغربي على طول الجدار الفاصل بعدد من المناطق كفدرة العش، ديرة، شمال روس ديرة، وروس لكطيطيرة بقطاع حوزة.