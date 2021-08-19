انتقاء الفيلم القصير "توفا" في مهرجان السينما إفريقيا بلوزان

تم انتقاء الفيلم القصير "توفا" (Toufa) وهو من انتاج مشترك جزائري-صحراوي أخرجه إبراهيم شقاف، في برنامج الطبعة الــ15 لمهرجان السينما إفريقيا بلوزان الذي سيقام في هذه المدينة السويسرية إلى غاية 22 أوت، حسبما أعلنه المنظمون.

هذا الفيلم الذي أخرج سنة 2020 يروي في 30 دقيقة حياة امرأة طردت من أرضها الأصلية إلى المنفى حيث استقبلتها نساء من جاليتها يلعبن دورا محوريا في نقل تاريخ وقيم المجتمع الصحراوي في انتظار استئناف طريق العودة.

وفي نفس الانتقاء، برمج المنظمون الفيلم القصير "البحث عن الترفاس" الذي أخرجه سنة 2020 الصحراوي لفضل محمد صالح، وهو فيلم يروي في 14 دقيقة الحياة اليومية لشباب لاجئين.

ويتضمن برنامج الطبعة الـــ15 لمهرجان السينما إفريقيا بلوزان، باعتبارها تظاهرة دون مسابقة، عرض الفيلم الخيالي الطويل بعنوان "في مثل عمري أختبئ لكي أدخن"، الذي أخرجته سنة 2016 المخرجة الفرنسية الجزائرية ريحانة أوبرماير.

ويعتبر مهرجان السينما إفريقيا بلوزان الذي تأسس سنة 2017 منصة لتعزيز اللقاءات بين مهنيي السينما وترقية الانتاج السينماتوغرافي المتعلق ببلدان القارة الإفريقية.