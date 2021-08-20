تجديد جميع الرخص المسبقة لاستيراد مواد التجميل والتنظيف البدني و المواد السامة

20/08/2021 - 13:54

 قررت وزارة التجارة و ترقية الصادرات تجديد  جميع المقررات الأصلية للرخص المسبقة للاستيراد الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين المعنيين و الحائزين على مقررات أصلية للرخص المسبقة الخاصة  باستيراد مواد التجميل و التنظيف البدني و المواد السامة أو التي تشكل خطرا من  نوع خاص، حسبما أكده بيان صدر الجمعة عن ذات الوزارة.

و يأتي هذا الإجراء بـ"هدف رقمنة تسيير و متابعة بطاقية الرخص المسبقة"ي يوضح  ذات البيان مؤكدا أن الرخص المسبقة الخاصة باستيراد مواد التجميل و التنظيف  البدني و المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص ستصبح باطلة و ليس لها  أي أثر قانوني ابتداء من تاريخ الفاتح من شهر سبتمبر من السنة الجارية (2021). 

وفي هذا الإطار و قصد تسهيل هذه العملية و ضمان سيرها بشكل جيد، فيجب على  جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين التقرب من مصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا من أجل إيداع مقرراتهم الأصلية الخاصة بالرخص  المسبقة للاستيراد و ذلك قصد تجديدها و الحصول على رخص جديدة يضيف ذات المصدر.

 وبالإضافة إلى المقررات الأصلية يجب على المتعاملين الاقتصاديين المعنيين  بهذا الإجراء، تقديم الوثائق التالية :  نسخة من السجل التجاري مطابق لأحكام  المادة 3 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 21- 94 المؤرخ في 9 مارس سنة 2021، المعدل و المتمم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها و كذا نسخة من شهادة احترام الشروط و الكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية و المنتوجات والبضائع  الموجهة لإعادة البيع على حالتها طبقا لما هو محدد في أحكام المادة 5 مكرر من  نفس المرسوم التنفيذي.

و أفاد البيان في ذات السياق أن إيداع هذه المقررات الأصلية مع الوثيقتين  المطلوبتين سيكون على مستوى مصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا.

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اقتصاد

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