الرئيس تبون يترأس هذا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, هذا الأحد, اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لدراسة عروض تتعلق بعدة قطاعات وزارية, حسب ما أورده السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "يترأس السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, الأحد 22 أوت 2021, اجتماعا لمجلس الوزراء.

وسيدرس عددا من العروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية, العدالة, المالية, العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, الصناعة الصيدلانية, الإعلام السمعي البصري وقطاع الثقافة".