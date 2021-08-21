استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يوم 14 أكتوبر القادم

تم استدعاء الأساتذة الناخبين يوم 14 أكتوبر القادم لانتخاب أساتذة القانون الدستوري, أعضاء في المحكمة الدستورية, حسب ما تضمنه قرار رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

وجاء في القرار أن "رئيس المجلس الدستوري, بناء على الدستور ولاسيما المواد 185, 186 و224 منه, وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1442 الموافق ل4 أغسطس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية, لاسيما المواد 2, 3, 8 و30 منه, يقرر استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية يوم الخميس 14 أكتوبر سنة 2021".

وتنص المادة 186 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تتشكل من اثني عشر (12) عضوا, أربعة (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة, بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا (01) من بين أعضائها, وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا (01) من بين أعضائه, أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري, ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء".