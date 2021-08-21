كوفيد 19 : يوم تكويني عن بعد هذا الأحد لفائدة الصيادلة الخواص تحسبا لانطلاق حملة التلقيح الأربعاء المقبل

كشف رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري عن استفادة الصيادلة الخواص من يوم يكويني عن بعد ، هذا الأحد ، تحسبا لانطلاق حملة التلقيح الوطنية عبر الصيدليات المقررة الاربعاء القادم .

وفي تصريح خص به القناة الاذاعية الأولى قال بلعمبري إن هذا التكوين الذي سيشرف عليه اطارات من وزارة الصحة و معهد باستور و المديرية العامة للحماية المدنية جاء لتمكين الصيادلة من شهادة الكفاءة التي تؤهلهم لانجاح عملية التلقيح ضد كوفيد 19 .

وأصدرت وزارة الصحة في هذا الصدد دليلا لفائدة الصيادلة الخواص يتضمن التوجيهات الادارية و التقنية الخاصة بحملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد 19

وحسب رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص فإن الدليل يحتوي على معلومات دقيقة حول الاجراءات التقنية والعملية التي تؤطرحملة التلقيح منذ بدايتها وحتى نهايتها ، كما يتضمن الاسئلة التي يتوجب طرحها على المواطنين والتي تسبق عملية التلقيح ،إلى جانب توضيح طرق التخلص من النفايات وجرد الأعراض الجانبية و الاجراءات الاستعجالية.

الحملة هذه والتي ستكون مجانية ستسمح بالوصول إلى أكبر عدد من المواطنين خاصة في مناطق الظل.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية.