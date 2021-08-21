كورونا: 515 إصابة جديدة و27 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و27 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 486 مريضا للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة اليوم السبت في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 191.171 حالة من بينها 515 إصابة جديدة, فيما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء129.555 شخص والعدد الإجمالي للوفيات4.984 حالة.

كما أشار ذات المصدر إلى وجود 39 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي هذا الإطار, توصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.