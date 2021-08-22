جلب مليوني جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا تم اقتناؤها من الصين

حطت صباح اليوم الأحد بالقاعدة الجوية ببوفاريك (البليدة) طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي وعلى متنها شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تقدر بمليوني جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "في إطار الجهود المتواصلة لتوفير الوسائل الضرورية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19، حطت صباح اليوم 22 أوت 2021، بالقاعدة الجوية بوفاريك (الناحية العسكرية الأولى) طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي على متنها شحنة من اللقاحات تقدر بـمليوني (2.000.000) جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية".

وأشار البيان إلى أن هذه العملية "تدخل في إطار تدعيم المنظومة الصحية الوطنية باللقاحات والمعدات الطبية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء".