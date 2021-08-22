حركة جزئية تمس 7 مدراء مركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني

أجرى المدير العام للأمن الوطني بعد موافقة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد حركة جزئية شملت سبعة (7) مدراء مركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني، حسب ما أفاد به بيان لذات المديرية.

ويتعلق الأمر بتعيين كل من:

- مراقب عام للشرطة عجوادي محمد، رئيسا لديوان المدير العام.

- مراقب الشرطة سعيداني الطاهر، مديرا للاستعلامات العامة.

- مراقب الشرطة محند السعيد سي محاند، مديرا للموارد البشرية.

- مراقب عام للشرطة داود محند شريف، مديرا للأمن العمومي.

- مراقب الشرطة بوراوي عبد الحق، مديرا للشرطة العامة.

- مراقب الشرطة مخلوف صالح، مديرا لشرطة الحدود.

- عميد أول للشرطة بن خليفة عز الدين، مديرا للإدارة العامة.