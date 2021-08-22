الرئيس تبون يأمر بتسريع انتاج اللقاح كورونا ويكلف سوناطراك باقتناء شاحنات نقل الأوكسجين

كلّف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الأحد، مجمع "سوناطراك" باقتناء شاحنات نقل الأوكسجين تحسبًا لرفع إنتاج هذه المادة، مشدّدًا على ضرورة تسريع مشروع انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19) بالجزائر.

بحسب بيان لمجلس الوزراء، قدّم رئيس الجمهورية لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، تعليمات في قطاع الصناعة الصيدلانية تتعلق بـ "تكليف شركة سوناطراك باقتناء شاحنات نقل الأوكسجين تحسبا لرفع الإنتاج الذي سيبلغ خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 800 ألف لتر يوميًا".

وشدّد رئيس الجمهورية على "ضرورة تسريع مشروع انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) بالجزائر"، كما أمر رئيس الجمهورية بـ "إيلاء الأهمية القصوى لتنظيم سوق الدواء مع مراقبته ومراعاة معايير الجودة في الإنتاج بما في ذلك المكمّلات الغذائية".

وحثّ رئيس الجمهورية على "العمل على بعث ودفع مؤسسة صيدال لدور ريادي حقيقي في السوق الوطنية والإفريقية".