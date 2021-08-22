الرئيس تبون يأمر بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه في حال استمرار تراجع إصابات كوفيد 19

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الأحد، بتخفيف الحجر الصحي من خلال فتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حالة استمرار تراجع عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19، مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية.

لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أعطى رئيس الجمهورية توجيهات تتعلق بـ "فتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة وأخرى نحو دول جديدة"، كما تضمنت هذه التوجيهات أيضًا "تلقيح كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وطلبة الجامعة قبل الدخول المدرسي والجامعي"، مع "الإبقاء على التواصل وحسن الاستماع للشركاء الاجتماعيين في قطاعات التربية، التكوين المهني، التعليم العالي والصحة".

ومن بين ما شملته توجيهات رئيس الجمهورية "رفع التجميد عن المشاريع التي لم تدخل حيز الخدمة لأسباب بيروقراطية محضة" مع "إعداد برنامج لإطلاق مشاريع مستشفى للحروق الكبرى ومستشفيات للإستعجالات في عنابة، قسنطينة ووهران".