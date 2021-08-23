الشلف: فتح تحقيق بخصوص رمي السردين في ميناء المرسى

فتحت مصالح مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية الشلف، هذا الأحد، تحقيقًا بخصوص حادثة رمي كميات من سمك السردين في رصيف ميناء المرسى (شمال غرب الشلف).

بحسب بيان للمصالح ذاتها، فإنّ حادثة رمي كميات من سمك السردين وقعت ليلة السبت من الأسبوع الماضي برصيف ميناء الصيد ببلدية المرسى، على اعتبار أنّ السمك لم يبلغ الحجم التجاري الذي يسمح بتسويقه.

ووفقًا للمصدر ذاته، قرّرت المصالح المختصة فتح تحقيق للبحث في ملابسات هذه القضية، وذكر البيان أنّه على إثر ما تم تداوله عبر صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، فإنّ الهيئة "تندّد وتستنكر مثل هذه التصرفات والسلوكيات السيئة، وتطالب بالتحلي بالروح المهنية من جميع الأطراف".