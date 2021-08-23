الجيش الصحراوي يهاجم جنود الاحتلال المغربي في 3 قطاعات

شنّ جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هذا الأحد، هجمات جديدة مركزة استهدف من خلالها تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس وأوسرد والكلتة.

بحسب البيان العسكري رقم 284 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، فإنّ مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي شدّدت قصفها على جنود الاحتلال بمنطقة أعظيم أم أجلود مرتين متتاليتين، ومنطقة كلب النص بقطاع أوسرد.

وأضاف البيان أنّ وحدات متقدمة من الجيش الشعبي الصحراوي استهدفت مقر قيادة الفيلق الثالث والأربعين بمنطقة أميطير لمخينزة بقطاع المحبس، كما ركّزت مفارز أخرى قصفها على منطقة أركز بقطاع الكتة .

وتتواصل هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.