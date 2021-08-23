نفط: سعر خام برنت يستقر عند 66 دولارا للبرميل

صعدت أسعار النفط الخام تصحيحيا في بداية التعاملات الأسبوعية, اليوم الإثنين, بعد هبوط في تعاملات الأسبوع الماضي, على وقع عودة المخاوف من تسارع تفشي جائحة كورونا.

و صعدت صباح اليوم أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بنسبة 2,06 بالمائة أو 1,34 دولارا إلى 66,08 دولارا للبرميل.

و صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر, بنسبة 1,94 بالمائة أو 1,21 دولارا إلى 63,35 دولارا للبرميل.

وعرفت أسعار الذهب الأسود في تعاملات الأسبوع الماضي أكبر خسائر أسبوعية لها في 9 أشهر, بنسبة انخفاض 7,7 بالمائة لعقود خام برنت القياسي بسبب مخاوف حول الوباء اذ تشهد مناطق عديدة حول العالم, زيادات حادة في أعداد إصابات فيروس كورونا, على الرغم من جهود التطعيم, ما يذكي المخاوف من عودة غلق قطاعات رئيسة وبالتالي تراجع الطلب على الخام.

وازدادت القيود المفروضة على عديد القطاعات حول العالم, بما فيها السفر, فيما بدأت دول بمنع استقبال الأجانب غير الحاصلين على جرعتين اثنتين من لقاح ضد فيروس كورونا.