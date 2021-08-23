الكاف يعلن العقوبات المالية الموقعة على نادي الرجاء المغربي وشبيبة القبائل

﻿ أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء الأحد، عن العقوبات المالية الموقعة على نادي الرجاء المغربي وشبيبة القبائل بسبب أحداث نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، الذي حسمه الفريق البيضاوي 2-1.

وأعلن الكاف رسميا توقيع عقوبة مالية قدرها 8 آلاف دولار ،على الرجاء بسبب السلوك غير الرياضي لمشجعيه ودخولهم أرضية الملعب.

كما غُرم النادي المغربي 5 آلاف دولار بسبب تعطيل حفل تسليم الميداليات والتتويج من طرف مسؤوليه ، كما أخذ الكاف على مسؤولي الرجاء تجاوزهم رجال الأمن للوصول إلى منصة التتويج.

من جهة أخرى ، فرض الكاف غرامة مالية أيضا على شبيبة القبائل قدرها 8 آلاف دولار لاقتحام جمهوره أرضية الملعب.

وفرض غرامة مالية أخرى قدرها 10 آلاف دولار على الاتحاد البنيني لكرة القدم ، بسبب فشله في تأمين مباراة النهائي.

واعتبر الكاف أن رد فعل رجال الأمن كان ضعيفا ، وأن المنظمين لم يتمتعوا بالكفاءة المطلوبة.