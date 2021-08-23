اغتيال جمال بن اسماعيل : تقديم المشتبه بهم امام وكيل الجمهورية

تم، اليوم الاثنين، تقديم المشتبه بهم في جريمة قتل الشاب جمال بن اسماعيل بالأربعاء ناث إيراثن (ولاية تيزي وزو) لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

و يمثل امام وكيل الجمهورية 92 مشتبه بهم تم القاء القبض عليهم في عدة ولايات من الوطن من بينهم (3) نساء، حسب مصدر قضائي.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم منها القتل العمدي والتنكيل بالجثة وحرقها، الاعتداء على مركز شرطة والانتماء إلى منظمة إرهابية وأعمال تخريب تمس أمن الدولة، يضيف نفس المصدر.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت في وقت سابق عن إلقاء القبض على عشرات المشتبه في تورطهم في مقتل الشاب جمال بن اسماعيل، بينما تتواصل التحقيقات التي باشرتها بعد الحادثة مباشرة.