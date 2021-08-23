جيجل: إتلاف أزيد من 3200 هكتار من الغابات و الأشجار المثمرة جراء الحرائق الأخيرة

أتلفت الحرائق الأخيرة بولاية جيجل أكثر من 3200 هكتار ما بين غابات وأشجار مثمرة، حسب ما علم اليوم الاثنين من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر، بأن مصالح الغابات سجلت نشوب 86 حريقا عبر 21 بلدية تسبب في إتلاف 3209 هكتارات من مختلف مكونات الغابة، مضيفا أن من بين 3209 هكتارات المتلفة بسبب الحرائق تم إحصاء 246 هكتارا أتلف كليا من الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون فضلا عن2,5 هكتارات عبارة عن مستثمرة فلاحية.

و أفاد في هذا السياق بأن والي الولاية عبد القادر كلكال قد ترأس أمس الأحد اجتماعا خصص للوقوف على مخلفات الحرائق وكذا للدراسة والمصادقة على القوائم والملفات المتعلقة بتعويض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم جراء تلك الحرائق و ذلك تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد .

كما استقبلت مصالح الولاية خلال الأسبوع الجاري عددا من القوافل الموجهة لتقديم إعانات لصالح المتضررين من الحرائق، حيث تم استلام 42 طنا من المواد الغذائية والأفرشة والأدوات المدرسية من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إضافة إلى قافلتين أخريين واحدة تضم مواد غذائية مرسلة من طرف مجلس سبل الخيرات بإشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف و أخرى صحية مرسلة من طرف وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات لفائدة سكان بلدية السطارة.