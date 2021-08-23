﻿ معرض لأربع تشكيليات جزائريات في ضيافة المركز الثقافي الجزائري بباريس

يستضيف المركز الثقافي الجزائري بباريس معرضا فنيا جماعيا يضم أعمال أربعة فنانات جزائريات بهدف تسليط الضوء على إبداعات وتجارب تشكيلية ثرية مختلفة التقنيات والمواضيع وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 سبتمبر إلى غاية 25 سبتمبر القادم ، حسبما أفاد به المنظمون .

وأعلن المركز الثقافي الجزائري بباريس عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن تدشين معرض فني جماعي تحت شعار " الإبداع النسوي " بداية من يوم 10 سبتمبر القادم يشمل أعمال فنية مختلفة لأربع فنانات تشكيليات جزائريات ويتعلق الأمر بكل من أمينة حمادي ، ماجدة بن ، فضيلة سالمي منصوري ، مريم لحسن ، حيث سيستمر المعرض لغاية 25 سبتمبر المقبل .

وأشار المنظمون في تقديمهم أن الفنانة التشكيلية أمينة حمادي المقيمة حاليا بفرنسا ،هي خريجة مدرسة الفنون الجميلة بمستغانم و مارست مهنة التدريس بذات المؤسسة الفنية بعد تخرجها وشاركت بأعمالها عبر مختلف التظاهرات الثقافية والفنية على المستوى الوطني إلى جانب مشاركتها في إطار معارض دولية نظمت في كل من تونس، والأردن، وفرنسا .

وسيكون المعرض الجماعي فرصة لعشاق و هواة الفن التشكيلي الجزائري الحديث فرصة لاكتشاف جماليات والفن التشكيلي النسوي .