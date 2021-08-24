الجولة 38 والأخيرة: جمعية عين مليلة وأولمبي الشلف ووداد تلمسان من أجل ضمان البقاء

تتميز الجولة 38 والأخيرة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المقررة هذا الثلاثاء بمواجهات عن بعد بين جمعية عين مليلة وأولمبي الشلف ووداد تلمسان التي تتنافس من أجل حجز المقعدين من أصل ثلاثة المخصصة لضمان البقاء بالرابطة الأولى، في الوقت الذي يسعى شباب بلوزداد المتوج بلقبه الثامن، إنهاء الموسم بأحسن صورة لدى استضافته لاتحاد بسكرة.

فبعد السقوط الرسمي لشبيبة سكيكدة وأهلي برج بوعريريج واتحاد بلعباس, يتساءل المتتبعون عن هوية الفريق الرابع الذي سيرافق الثلاثي المذكور إلى جحيم القسم الثاني.

ويتنافس على تفادي هذا المصير المشؤوم كل من جمعية عين مليلة, ووداد تلمسان وجمعية أولمبي الشلف اللذين يتقاسمان المركز السادس عشر بمجموع 42 نقطة لكل منهما.

وستكون "للاصام" مهمة في غاية الصعوبة حيث ستتنقل إلى بشار لرفع التحدي أمام شبيبة الساورة, بينما يستفيد الوداد والأولمبي من أفضلية التكهنات, كونهما يستضيفان على التوالي وفاق سطيف وسريع غليزان.

وستكون الجمعية أمام حتمية تحقيق إنجاز كبير في بشار, دون انتظار نتائج المنافسين الآخرين المعنيين بعملية تفادي السقوط. وفي حال تقاسم الأندية الثلاثة نفس المرتبة بنفس العدد من النقاط (45 نقطة), فإن مقصلة النزول ستنزل على جمعية عين مليلة التي لها أقل عدد من النقاط في لقاءات الأندية الثلاثة المعنية (ذهابا وإيابا).

أما شباب بلوزداد الذي أحرز السبت الفارط لقبه الثامن بفضل انتصاره الثمين على اتحاد الجزائر بملعب عمر حمادي، فهو متعطش لأنهاء الموسم بفوز جديد على حساب اتحاد بسكرة الذي يستضيفه بملعب 20 أوت بالجزائر, والذي سيلعب مرتاح البال عقب ضمان بقائه بالرابطة الأولى بفوزه على جمعية الشلف.

أما اتحاد الجزائر التي خسرت مباراتين متتاليتين, فسيحاول تحقيق الفوز على ميدان شبيبة سكيكدة النازل منذ عدة أسابيع للقسم الثاني, ليضمن بذلك المركز الرابع في الترتيب النهائي.

وتتميز الجولة الأخيرة ايضا بلقاء محلي عاصمي بين مولودية الجزائر ونصر حسين داي, علما بأن النصرية انتظرت الجولة 37 لتخرج نهائيا من منطقة الخطر, والتي ستعمل على الإطاحة بالمولودية التي ضيعت كل أهدافها في الذكرى المئوية لتأسيسها.

أما المقابلات المتبقية للجولة الأخيرة فهي نادي بارادو- شبيبة القبائل, أهلي برج بوعريريج - أولمبي المدية، مولودية وهران - نجم مقرة, واتحاد بلعباس - شباب قسنطينة, والتي تعتبر كلها شكلية.

للتذكير, فإن اللقاء الأخير للموسم 2020-2021, فسيجري يوم السبت المقبل بين شبيبة سكيكدة-شبيبة القبائل بداية من الساعة 17:30 لحساب تسوية الرزنامة للجولة 30.

البرنامج:

شباب بلوزداد - اتحاد بسكرة (سا 17:30)

نادي بارادو - شبيبة القبائل(سا 17:30)

وداد تلمسان - وفاق سطيف(سا 17:30)

أهلي برج بوعريريج - أولمبي المدية (سا 17:30)

شبيبة سكيكدة - اتحاد الجزائر (سا 17:30)

مولودية الجزائر - نصر حسين داي (سا 17:30)

شبيبة الساورة - جمعية عين مليلة (سا 21:00)

مولودية وهران - نجم مقرة (سا 21:00)

جمعية الشلف - سريع غليزان (سا 21:00)

اتحاد بلعباس - شباب قسنطينة (سا 21:00)