بوقرة: تربص الدوحة سيشكل حافزا إضافيا للاعبين المحليين

اعتبر مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم, مجيد بوقرة, التربص الذي سيخوضه فريقه بالدوحة والمقرر بين 23 و 30 أوت الجاري, مع إجراء لقاءين وديين ضد سوريا وبوروندي يومي الخميس 26 والأحد 29 أوت الجاري, حافزا إضافيا للعناصر المحلية, تحسبا للكأس العربية للأمم فيفا 2021 بقطر المقررة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وصرح بوقرة للصحافة الوطنية خلال منطقة مختلطة بمطار الجزائر الدولي قبيل الرحلة الجوية للمنتخب الوطني نحو الدوحة "سيتسنى لنا خوض لقاءين وديين في الملاعب التي ستحتضن الكأس العربية للأمم. ستكون فرصة للاعبينا من أجل اكتشاف المنشآت عن قرب والأجواء السائدة هناك. ولهذا ستشكل حافزا إضافيا لهم. الطاقم الفني ستكون له فرصة للوقف على إمكانيات اللاعبين بمناسبة الخرجتين الوديتين".

وبخصوص عدم استدعاء حارس مرمى أولمبي المدية, عبد الرحمان مجادل, لهذا التربص, أوضح بوقرة أن غيابه راجع لاستدعائه من طرف المنتخب الوطني الأول, تحسبا للجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2022 ضد جيبوتي وبوركينا فاسو يومي 2 و 7 مارس.

وعن القائمة النهائية للاعبين الذين سيشاركون في الكأس العربية للأمم فيفا 2021 بقطر, أكد الناخب الوطني أنه سيعاين بعض العناصر التي تنشط بالبطولة التونسية وبطولات الخليج.

وأجرت عناصر المنتخب الوطني المحلي، أول حصة تدريبية لها بمركز التحضيرات بسيدي موسى، صبيحة امس الإثنين، تحت إشراف مجيد بوقرة وطاقمه المساعد الجديد والذي يعرف تواجد كل من جمال الدين مصباح ومدرب الحراس محمد بن حمو.

واستدعى مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة، 26 لاعبا، تحسبا للمقابلتين الوديتين، ومن بين العناصر المعنية لهاتين الخرجتين التحضيريتين، أربعة عناصر تنشط بالبطولة الدرجة الأولى التونسية وهم يوسف لعوافي، حسين بن عيادة، زين الدين بوتمان من النجم الساحلي ونبيل لعمارة الذي انضم حديثا إلى النادي الإفريقي.

وعكس التربص الأول للفريق الوطني شهر جوان الفارط, الذي اختتمه بمباراة ودية بملعب وهران الجديد ضد ليبيريا, لن يستطيع الناخب الوطني الاعتماد على بعض اللاعبين, على غرار متوسطي الميدان نادي بارادو آدم زرقان وعبد القادر قادري اللذان التحقا بالبطولة البلجيكية, وبالتالي لن يكونا مؤهلين للعب مع منتخب المحليين.

ويستعد المنتخب الوطني للمحليين لعدة استحقاقات دولية منها الكأس العربية للأمم المبرمجة نهاية السنة الجارية بالدوحة القطرية، والبطولة الإفريقية للاعبين المحليين المقررة عام 2023 بالجزائر.

جدير بالذكر أن زملاء المدافع كداد، وفور وصولهم إلى الدوحة سيدخلون في قاعة صحية حيث ستقتصر تنقلاتهم بين مكان الإقامة، التدريبات والمباريات.