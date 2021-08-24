تعديل توقيت الحجر المنزلي إلى العاشرة ليلا وفتح الشواطئ وفضاءات التسلية بداية من الأربعاء

قرر الوزير الاول, وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان, تعديل توقيت الحجر الجزئي المنزلي ليصبح من الساعة العاشرة ليلا إلى السادسة من صباح اليوم الموالي, بداية من هذا الأربعاء, مع فتح الشواطئ وفضاءات التسلية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان: "عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, قرر الوزير الأول, وزير المالية, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اتخاذ التدابير الآتية : - يعدل توقيت الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة ليلا (22:00) إلى غاية الساعة السادسة (06:00) من صباح اليوم الموالي, ويطبق على الولايات الـمعنية بالحجر.

- يرفع إجراء غلق فضاءات الترفيه والتسلية وأماكن النزهة والشواطئ, مع الإبقاء على التدابير الصارمة للوقاية.

- تدخل هذه التدبير حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الأربعاء 25 أوت 2021.

أخيرا, وإذ تذكر الحكومة بما يمثله انتقال الفيروس المرتبط بسلالة دلتا من خطر كبير, فإنها بهذا الصدد تدعو المواطنين إلى مواصلة التقيد الصارم بتدابير الوقاية وبمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا ( كوفيد-19) والموجهة لمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية".