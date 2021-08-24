سجود ريتاج رحاحلة أول طفلة عربية تتوج بالبطولة العالمية للحساب الذهني

لم يكن الظفر بلقب البطولة العالمية في الرياضيات سهلا بالنسبة لسجود ريتاج رحاحلة البالغة من العمر 11 سنة من مدينة العلمة ( شرق سطيف) بل جاء بعد تحديات و عزم كبير على حد تعبير هذه المتوجة مؤخرا بكأس العالم للحساب الذهني (2021) التي أقيمت بتايوان.

و قد دخلت سجود عالم الرياضيات و تحديدا الحساب الذهني الذي يعتمد على السرعة و الذاكرة منذ أن كان سنها لا يتجاوز 5 سنوات حيث كانت والدتها الصيدلية و مدربتها الشخصية و هي مدربة عالمية معتمدة في نفس المجال ، تعلمها بالمنزل قبل أن تنتقل إلى المشاركة في المنافسات الولائية و الوطنية ثم التركيز بعدها على البطولات العالمية .

و قالت سجود : "إن هذا التتويج لم يكن سهلا بالنسبة لي، بل جاء بعد مثابرات طويلة و عزم على النجاح منذ سنوات طويلة و جدت فيها نفسي في الأخير في مواجهة 1000 مشارك يمثلون 30 دولة من أقوى الدول في هذا المجال" .

و أضافت: " لقد تحصلت من خلال مشاركتي هذه السنة في البطولة العالمية للحساب الذهني عن بعد على سكور كامل قبل نهاية الوقت المحدد وسط ذهول المشرفين ".

و واصلت في نفس السياق: "لقد تدربت تدريبا مكثفا لنيل هذا اللقب و كنت أتوقع هذا التتويج بكل صراحة، كيف لا و أنا متحصلة حضوريا على جائزة البطولة العالمية في تركيا سنة 2019 التي نلت فيها المرتبة الأولى بمشاركة ممثلين عن 19 دولة و وصيفة البطل في نهائي أبطال العالم بتايوان في نفس السنة كما تم اختياري كأذكى مشاركة" .

و قالت أيضا: "اعتبر نفسي أول طفلة عربية تتمكن من نيل هذا اللقب بفضل والديا اللذين لم يدخرا أي جهد في مساعدتي من جهة و لحفظي كتاب الله كاملا في سن مبكرة بأحكامه و ضوابطه من جهة أخرى ما ساعدني على التركيز و تنمية ذاكرتي" .

و أردفت قائلة: " كانت تغمرني سعادة كبيرة و يقشعر بدني و أنا أرى راية بلادي الجزائر ترفع عاليا و أهدي هذا التتويج لجميع أطفال الجزائر و أناشد جميع المسؤولين بالاهتمام بالأطفال النوابغ ".

و تطمح سجود في المستقبل للمشاركة في مسابقات وطنية و دولية لحفظ القرآن الكريم و الظفر بمراتب عالية كما تأمل في استغلال التكنولوجيات الحديثة في البحوث الطبية بالنظر لميولها للذكاء الاصطناعي.

و لدى تطرقها لهذا التتويج أكدت والدة الطفلة سجود السيدة مروى بن شعبان بأن الوصول الى هذا المستوى و تحقيق سجود لهذه المرتبة قد تطلب تدريبا مكثفا و يوميا بحيث أعدت برنامجا خاصا لتدريب ابنتها لا يعيق دراستها .

و ذكرت في نفس السياق :" لقد استثمرت في ابنتي في سن مبكرة على اقتناع تام بأن الاستثمار في العلم هو أساس تطور الأمم و تنميتها "، قبل أن تضيف بأن سجود قد تحصلت أيضا على معدل 10/10 في شهادة التعليم الابتدائي لموسم 2020/2021 " .

و دعت مروى بالمناسبة جميع الأولياء للاهتمام بأبنائهم و توجيههم بشكل صحيح يعتمد على العلم بالدرجة الأولى ليكونوا فخر الأمة.