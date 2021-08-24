كورونا: 537 إصابة جديدة و29 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة

24/08/2021 - 14:00

سجلت 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)  و29 وفاة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 391مريض للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة  626 192حالة من بينها537 إصابة جديدة, فيما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 130.742  شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5063  حالة.

كما أشار ذات المصدر إلى وجود 38 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 10 ولايات لم تسجل بها خلال ال24 ساعة الأخيرة أي حالة جديدة, 22 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 16 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وفي هذا الإطار, توصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي  للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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