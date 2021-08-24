تكوين مهني: تأجيل الدخول الرسمي ل5 أكتوبر القادم

تعلم وزارة التكوين والتعليم المهنيين أنه تم تأجيل الدخول الرسمي المقبل الخاص بالمتكونين المستأنفين والمسجلين الجدد ليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021, بعد ما كان مقررا في 26 سبتمبر, حسبما اعلنه, اليوم الثلاثاء, بيان للوزارة .

كما اضاف المصدر انه "تم تمديد التسجيلات لدورة اكتوبر 2021 إلى غاية يوم السبت 25 سبتمبر 2021".

وأوضح ذات البيان ان هذا القرار جاء حرصا من الوزارة الوصية على أهمية الحفاظ على كافة مستخدمي القطاع والمتربصين والمتمهنين والتلاميذ, ولمواصلة عملية التلقيح لحمايتهم من أخطار الكوفيد 19 , بهدف تحقيق المناعة الجماعية, حسب ما جاء في البيان .