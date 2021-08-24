تلقيح إجباري لكل الرياضيين المعنيين بالموسم 2021-2022

24/08/2021 - 17:48

سيكون التلقيح ضد كوفيد-19 "إجباريا" بالنسبة  لكل الرياضيين الجزائريين المسجلين في مختلف المنافسات الرياضية الوطنية  والدولية خلال الموسم الرياضي, "2021-2022" حسبما أعلنت عنه مساء أمس الاثنين,  وزارة الشباب والرياضة. 

و اضافت الهيئة الوزارية بأنه بالإضافة للرياضيين فإن حملة التلقيح الجماعية. "ستمس أيضا الطواقم الفنية و الطبية و كذا الأعضاء المسيرين" .

و اكد نفس المصدر, بأن هذا الاجراء " أضحى لا مفر منه و ضروريا" لضمان الوقاية للجميع ضد جائحة كورونا فيروس و السماح باستئناف التدريبات (لكل  الأصناف العمرية) في  ظروف صحية مطمئنة".

و تنطلق "عملية التلقيح في الأيام القادمة على مستوى كل المرافق الرياضية عبر كامل التراب الوطني".  

و حتى أنصار مختلف الرياضات سيكونون معنيين بعملية التلقيح, حتى يتسنى لهم دخول مختلف المرافق الرياضية, بواسطة "البطاقة الصحية", يضيف نفس المصدر.

و قد ارسل الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة, نسيم سبيعة, نسخة عن هذا البيان لرؤساء مختلف الاتحاديات والجمعيات الرياضية و كذا مديري الشباب و الرياضة لمختلف الولايات".

 

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