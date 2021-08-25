الجولة 38 والأخيرة: جمعية عين مليلة تودع قسم الكبار و"الشباب" يحتفل باللقب

شهدت الجولة 38 والأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، سقوط جمعية عين مليلة إلى القسم الثاني بعد خسارتها ضد شبيبة الساورة بنتيجة 1-4، يوم الثلاثاء، لتلتحق بكل من شبيبة سكيكدة، أهلي برج بوعريريج واتحاد بلعباس، بينما احتفل شباب بلوزداد باللقب بفوزه على اتحاد بسكرة بنتيجة 4-2.

وبالتالي أنهت جمعية مليلة موسمهما في الصف 17 برصيد 44 نقطة، لتلتحق بكل من شبيبة سكيكدة، أهلي برج بوعريريج واتحاد بلعباس، الذين سقطوا خلال الجولة الماضية إلى القسم الثاني (هواة)، ليغادر هذا الرباعي بطولة المحترف الأول، بمناسبة إسدال الستار على المسوم الرياضي 2020-2021.

وبسقطوها برباعية في بشار، حيث بدى لاعبو "الجمعية" تائهين فوق الميدان، خسرت "الجمعية" صراع التنافس على المقعد الأخير لضمان البقاء بالرابطة الأولى مع وداد تلمسان وجمعية الشلف.

ونجى "الوداد" من مقصلة السقوط رغم أن مصيره لم يكن بيده، حيث حقق الانتصار على وفاق سطيف بنتيجة 1-0، بفضل هدف طويل في الدقيقة 66، وأنهى الموسم في الصف 15 برصيد 45 نقطة، مناصفة مع جمعية الشلف التي انتصرت على حساب الضيف سريع غليزان بنتيجة 2-1، بواسطة ثنائية بوقطاية في الدقيقة 40 عن طريق ضربة جزاء وبن قرينة في الدقيقة 70.

من جانبه، أنهى شباب بلوزداد الذي توج بلقب البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم 2020-2021، السبت الفارط، موسمه بأفضل طريقة، حينما فاز بمعقله على اتحاد بسكرة بنتيجة 4-2، وسط أجواء احتفالية بين اللاعبين والمسيرين.

وبذلك أحرز "الشباب" لقبه الثاني على التوالي والثامن في سجله بعد الألقاب التي حققها مواسم 1965، 1966، 1969، 1970، 2000، 2001 و2020.

واستحق رفاق المتألق أمير سعيود -أحسن هداف في البطولة بـ 20 هدفا-، المحافظة على درع البطولة بفضل مستوياتهم العالية طوال الموسم، بفوزهم بمجموع 22 مقابلة وانهزامهم ثلاثة مرات فقط. وذلك بفضل أحسن هجوم في البطولة برصيد 71 هدفا، وأحسن دفاع بتلقيه 27 هدفا.

وفي بقية اللقاءات، عاد اتحاد الجزائر بفوز عريض من ملعب شبيبة سكيكدة المنهار بنتيجة 3-0، في حين أكد نجم مقرة أحقيته بالبقاء في حظيرة الكبار بالفوز خارج الديار على مولودية وهران بنتيجة 2-1، على غرار شباب قسنطينة الذي سافر إلى بلعباس وأطاح بالاتحاد المحلي بهدف دون رد.

أما في العاصمة، فقد انتهى الداربي بين مولودية الجزائر ونصر حسين داي على وقع التعادل 4-4، في لقاء دون رهان.

وفي ختام هذا الموسم الطويل والشاق بسبب القيود الصحية التي فرصتها جائحة كورونا، سيشارك شباب بلوزداد ووفاق سطيف في رابطة أبطال إفريقيا للموسم المقبل، بينما تخوض شبيبة الساورة وشبيبة القبائل بعد فوزها بكأس الرابطة، كأس الكونفدرالية الإفريقية.

للتذكير، أن الموسم الحالي ينقصه لقاء متأخر سيجمع بين شبيبة القبائل وشبيبة سكيكدة يوم 28 أوت الجاري.

النتائج الكاملة:

شباب بلوزداد - اتحاد بسكرة 4-2

نادي بارادو - شبيبة القبائل 0-1

وداد تلمسان - وفاق سطيف 1-0

أهلي برج بوعريريج - أولمبي المدية 2-2

شبيبة سكيكدة - اتحاد الجزائر 0-3

مولودية الجزائر - نصر حسين داي 4-4

شبيبة الساورة - جمعية عين مليلة 4-1

جمعية الشلف - سريع غليزان 2-1

مولودية وهران - نجم مقرة 1-2

اتحاد بلعباس- شباب قسنطينة 0-1

الترتيب:

الفرق نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 76 38 بطل الجزائر 2020-2021

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2- وفاق سطيف 71 38

3- شبيبة الساورة 69 38

4- اتحاد الجزائر 65 38

5- شبيبة القبائل 60 37

- مولودية وهران 60 38

7- مولودية الجزائر 57 38

- شباب قسنطينة 57 38

9- نجم مقرة 52 38

10- أولمبي المدية 51 38

11- نادي بارادو 50 38

12- سريع غليزان 47 38

- نصر حسين داي 47 38

14- اتحاد بسكرة 46 38

15- وداد تلمسان 45 38

-جمعية الشلف 45 38

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17- جمعية عين مليلة 44 38 سقط إلى القسم الثاني

18- اتحاد بلعباس 38 38 سقط إلى القسم الثاني

19- أهلي برج بوعريريج 22 38 سقط إلى القسم الثاني

20- شبيبة سكيكدة 17 37 سقط إلى القسم الثاني