كأس العرب للأمم لكرة القدم: منتخب السيدات في مواجهة حاسمة أمام الأردن

يواجه المنتخب النسوي الجزائري لكرة القدم، هذا الأربعاء، نظيره الأردني بملعب الشرطة بالقاهرة بداية من الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر بهدف تحقيق الفوز وحجز تأشيرة المرور للدور نصف النهائي للبطولة العربية للأمم الجارية من 24 أوت إلى 6 سبتمبر بمصر.

وبإمكان التشكيلة النسوية المتواجدة ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخب فلسطين، كسب ورقة التأهل في حال تحقيق الفوز منذ مباراتها الأولى أمام الأردن، وبالتالي تفادي انتظار المباراة الثانية المقررة يوم السبت أمام فلسطين.

وأوضحت راضية فرتول الناخبة الوطنية قائلة "سيكون المنتخب الأردني منافسنا الأول في هذه المنافسة. نعرف هذا الفريق جيدا بحكم أننا واجهناه عام 2018 في أربع مباريات ودية توجت بانتصارين وهزيمتين. لقد تغيرت المعطيات منذ ذلك الحين، والآن، ستكون الحظوظ متساوية. ففوزنا بالمباراة الأولى يسمح لنا بتحقيق التأهل للمربع الذهبي". وكانت فرتول قد وجهت الدعوة ل 25 لاعبة منها لاعبة تنشط خارج الوطن وهي شعبان لينا، التي التحقت الاثنين الفارط بالوفد الجزائري بالقاهرة.

للإشارة سيلعب المنتخب النسوي الجزائري لكرة القدم، باللون الأخضر أمام نظيره الأردني الذي سيكون باللونين الأحمر والأبيض وتم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع التقني التقليدي الذي تم التطرق خلاله لكل الجوانب الأخرى المتعلقة بالمنافسة وخاصة منها الجانب القانوني والتنظيمي واللوجستي.

وتحسبا لهذا الموعد العربي، أجرى المنتخب الجزائري سبعة تربصات تحضيرية بالجزائر العاصمة تخللتها عدة لقاءات ودية ضد فرق من الأصناف الشبانية، علما بان أخر مباراة دولية للمنتخب الجزائري للسيدات الذي يحتل المركز 88 في التصنيف الدولي الأخير الذي كشف عنه يوم الجمعية الماضي، تعود إلى شهر فيفري 2020.

بالإضافة للمنافسة العربية، تحضر زميلات اللاعبة إيمان عزيب، من جهة أخرى، المباراة المزدوجة ضد السودان لحساب تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2022، المقررة في شهر أكتوبر حيث ستجري المرحلة النهائية بالمغرب.

جدير بالذكر، أن المنتخب المصري فاز بنتيجة 10-0 على حساب سيدات السودان ضمن افتتاح البطولة أمس الثلاثاء، بينما تعادل منتخبا لبنان وتونس بنتيجة سلبية في المباراة التي جرت على ملعب نادي الشرطة بالقاهرة وشهدت المباراة أداء متكافئا من الطرفين، حيث اكتفى كل منهما بنقطة في افتتاح مشوارهما العربي للبطولة. ويلتقي منتخب سيدات تونس بمواجهة السودان ضمن الجولة الثانية، في حين تلتقي سيدات لبنان بمواجهة مصر.