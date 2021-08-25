قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب: التجمع الوطني الديمقراطي يعرب عن "تأييده المطلق" للقرار

أعرب التجمع الوطني الديمقراطي, عن "تأييده المطلق" لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط, معتبرا إياه "قرارا سياديا يحمي مصالح الجزائر وشعبها من تهديدات واستفزازات بلد مجاور", حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للحزب.

وأضاف ذات المصدر بأن التجمع الوطني الديمقراطي "لطالما حذّر في مواقف سابقة من خطورة الأعمال العدائية الصادرة باستمرار عن المملكة المغربية, ودعا إلى التعامل معها بحزم ,مع مطالبة الحكومة الجزائرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات المشينة للنظام المغربي, والتي تخرق مبدأ حسن الجوار".

وبهذا الخصوص دعا التجمع الوطني الديمقراطي الشعب الجزائري الى التحلي ب"اليقظة والالتفاف حول مؤسساته الرسمية والسيادية, للدفاع عن مصالح الجزائر الدبلوماسية والاقتصادية, وسلامة و وحدة أراضيها, وصون نسيجها الاجتماعي, وحماية أمنها القومي, والتصدي لأي عدوان مهما كان مصدره".