الحماية المدنية : حريق المطحنة الرئيسية "أوراس" بآريس متحكم فيه

تضررت المطحنة الرئيسية لتحويل ومعالجة الحبوب بالوحدة العمومية لإنتاج الدقيق والفرينة بآريس (باتنة) جراء الحريق الذي شب بها اليوم الأربعاء، فيما أنقذت فرق الإطفاء للحماية المدنية مستودعات التخزين والجناح الإداري، حسب ما ورد في حصيلة أولية لذات السلك النظامي.

وأوضح المدير المحلي بالنيابة للحماية المدنية، النقيب عبد المجيد مسعودان لوأج أن رجال المطافئ يعكفون على إخماد ألسنة اللهب التي شبت في عدة وحدات تحويل و معالجة الحبوب من بينها المطحنة الرئيسية، وهم يقومون حاليا بتهوية وتبريد ومراقبة الأجزاء التي تحكموا فيها.

وتفيد المعطيات الأولية، كما أضاف المسؤول، أن أسباب الحريق تعود إلى شرارة كهربائية، فيما تبقى التحقيقات مستمرة في هذا الشأن من طرف المصالح المختصة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية منذ السادسة صباحا بـــــ 6 وحدات لكل من آريس ومنعة وتكوت وتيمقاد والشمرة والوحدة الرئيسية مع تسخير 10 آليات تدخل وأكثر من 40 عونا من مختلف الرتب لإطفاء الحريق الذي شب في الوحدة التابعة لمطاحن الأوراس (المجمع الصناعي أقروديز).

وكان والي باتنة، توفيق مزهود، قد تنقل إلى عين المكان للوقوف على عملية إخماد الحريق، وجاء في الصفحة الرسمية لمصالح الولاية على الموقع الالكتروني فيسبوك، أنه أكد على ضمان تعويض الإنتاج خلال فترة توقف الوحدة والمقدر بــــ 1200 قنطار يوميا، انطلاقا من مطاحن الزيبان بولاية بسكرة أو من مطاحن أخرى عبر الوطن.