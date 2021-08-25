﻿ تأجيل استئناف البطولة الوطنية لكرة الطائرة إلى موعد لاحق

تم تأجيل استئناف البطولة الوطنية للكرة الطائرة للقسم الأول (رجال و سيدات) التي كانت مقررة آنفا يوم 1 أكتوبر بصيغة جديدة للمنافسة, إلى موعد لاحق, حسب ما أعلنت عنه اليوم الاربعاء, الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة.

بالإضافة إلى قرار التأجيل, قررت الهيئة الاتحادية للعبة تمديد آجال فترة الانتقالات حتى 1 أكتوبر بالنسبة للأكابر و الكبريات.

و كانت اتحادية الكرة الطائرة قد أعلنت في شهر يوليو الماضي بأم بطولة القسم الوطني الأول (رجال) ستكون مشكلة من 20 ناديا مقسمين على مجموعتين (وسط-شرق و وسط-غرب).

عقب المرحلة الأولى يتأهل الأربعة الأوائل عن كل مجموعة لدور اللقب, بينما تنشط الأندية المتبقية دورة البقاء.

لدى السيدات, سيكون القسم الوطني الأول مشكلا من 16 ناديا مقسمين على مجموعتين تضم كل مجموعة ثمانية أندية (وسط-شرق و وسط-غرب) بنفس صيغة المنافسة المعتمدة لدى الرجال, حيث تجري المرحلة الأولى ذهابا و إيابا على أن تتأهل الأندية الأربعة الأولى عن كل مجموعة لدورة اللقب.

للتذكير, كان المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة كان قد أعلن في بداية شهر يونيو عن نهاية بطولة الموسم 2019-2020 التي تم تعليقها قبل نهايتها بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 مع منح لقب الرجال لنادي برج بوعريريج و لقب السيدات للمجمع البترولي اللذين كانا آنذاك في صدارة ترتيب بطولتهما.