رئيس الجمهورية يجري حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين

أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين حسب ما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان : طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، شملت السيدات والسادة الآتية أسماؤهم.
أولاً: إنهاء مهام كل من السادة الولاة الآتية أسماؤهم:
1- محمود جامع، بصفته واليا لتيزي وزو
2- عبد القادر بن سعيد، بصفته واليا لسكيكدة
3- أحمد عبد الحفيظ ساسي، بصفته واليا لقسنطينة
4- كمال توشن، بصفته واليا للبيض
5- إيدير مدباب، بصفته واليا للنعامة
6- مهدي بوشارب، بصفته واليا لإن قزام
ثانيا: تعيين كل من السيدتين والسادة:
1- كمال الدين كربوش، واليا لبجاية
2- محمد السعيد بن قامو، واليا لبشار
3- جيلالي دومي، واليا لتيزي وزو
4- عمار علي بن ساعد، واليا للجلفة
5- عبد العزيز جوادي، واليا لسعيدة
6- حورية مداحي، واليا لسكيكدة
7- لبيبة ويناز، واليا لقالمة
8- مسعود جاري، واليا لقسنطينة
9- سعيد سعيود، واليا لوهران
10- فريد محمدي، واليا للبيض
11- أحمد معبد، واليا لتيبازة
12- الدراجي بوزيان، واليا للنعامة
13- فيصل عمروش، واليا لإن قزام.
ثالثا: تعيين السادة الآتية أسماؤهم ولاةً منتدبين
1- عبد الوهاب برتيمة، واليا منتدبا للدرارية بولاية الجزائر
2- محفوظ بوزرطيط، واليا منتدبا للشراقة بولاية الجزائر
3- عبد العزيز دليبة، واليا منتدبا لبئر مراد رايس بولاية الجزائر
4- يوسف بقريش، واليا منتدبا لحسين داي بولاية الجزائر
5- أنيس بن داود، واليا منتدبا لسيدي عبدالله بولاية الجزائر
6- رضوان خليفة، واليا منتدبا لباب الوادي بولاية الجزائر