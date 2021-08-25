رئيس الجمهورية يجري حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين

25/08/2021 - 18:13

أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين حسب ما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :  طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، شملت السيدات والسادة الآتية أسماؤهم.

أولاً: إنهاء مهام كل من السادة الولاة الآتية أسماؤهم:

 

1- محمود جامع، بصفته واليا لتيزي وزو 

2- عبد القادر بن سعيد، بصفته واليا لسكيكدة 

3- أحمد عبد الحفيظ ساسي، بصفته واليا لقسنطينة 

4- كمال توشن، بصفته واليا للبيض 

5- إيدير مدباب، بصفته واليا للنعامة 

6- مهدي بوشارب، بصفته واليا لإن قزام 

ثانيا: تعيين كل من السيدتين والسادة:

1- كمال الدين كربوش، واليا لبجاية 

2- محمد السعيد بن قامو، واليا لبشار 

3- جيلالي دومي، واليا لتيزي وزو 

4- عمار علي بن ساعد، واليا للجلفة 

5- عبد العزيز جوادي، واليا لسعيدة 

6- حورية مداحي، واليا لسكيكدة 

7- لبيبة ويناز، واليا لقالمة 

8- مسعود جاري، واليا لقسنطينة 

9- سعيد سعيود، واليا لوهران 

10- فريد محمدي، واليا للبيض 

11- أحمد معبد، واليا لتيبازة 

12- الدراجي بوزيان، واليا للنعامة 

13- فيصل عمروش، واليا لإن قزام.

ثالثا: تعيين السادة الآتية أسماؤهم ولاةً منتدبين 

1- عبد الوهاب برتيمة، واليا منتدبا للدرارية بولاية الجزائر 

2- محفوظ بوزرطيط، واليا منتدبا للشراقة بولاية الجزائر 

3- عبد العزيز دليبة، واليا منتدبا لبئر مراد رايس بولاية الجزائر 

4- يوسف بقريش، واليا منتدبا لحسين داي بولاية الجزائر 

5- أنيس بن داود، واليا منتدبا لسيدي عبدالله بولاية الجزائر 

6- رضوان خليفة، واليا منتدبا لباب الوادي بولاية الجزائر 

 

 

  

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