حرائق الغابات: الجزائر تستلم مساعدات من المملكة العربية السعودية

استلمت الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، مساعدات من المملكة العربية السعودية، وذلك عقب الحرائق التي مسّت مؤخرا عدة ولايات من الوطن.

ولدى إشرافها على استلام هذه المساعدات بمطار هواري بومدين الدولي، عبّرت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، عن شكرها لمركز سلمان للإغاثة على "الالتفاتة الطيبة النابعة من القيم الأصيلة للشعب السعودي الشقيق".

وأضافت أنّ هذه المساعدات تعد بمثابة "رسالة قوية تعبر عن مدى قوة العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين الشقيقين الجزائري والسعودي".

من جانبه، أكّد القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، أحمد بن فريح الحارثي، أنّ هذه المساعدات تجسّد "العلاقات القوية والأخوية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، وقد وجهها الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الجزائر للتخفيف من الآثار الناجمة عن حرائق الغابات.