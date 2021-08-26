وزارة الدفاع : إلقاء القبض على إرهابي خطير واسترجاع أسلحة وذخيرة بجيجل

تمكنت مفرزة للجيش الشعبي الوطني، الأربعاء بولاية جيجل، من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير لعور فهيم المدعو "نعيم" واسترجاع أسلحة وذخيرة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بجبل مسعادة بالميلية، ولاية جيجل، بالناحية العسكرية الخامسة، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح أمس 25 أغسطس 2021، القبض على الإرهابي الخطير لعور فهيم المدعو (نعيم) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 كممرض للمجرمين".

وقد مكنت العملية من استرجاع "مسدسين رشاشين (02) من نوع كلاشنيكوف (الأول كان بحوزة الإرهابي والثاني تم ضبطه بعد استغلاله) وأربعة (04) مخازن ذخيرة مملوءة ونظارة (01) ميدان ومبلغ مالي يقدر بـ 5000 أورو و110.000 دينار جزائري وحقيبة ظهر بها أغراض متنوعة، بالإضافة إلى تدمير مخبأ (01) يحتوي على ألبسة ومواد غذائية وصفائح لتوليد الطاقة الشمسية".

وتأتي هذه العملية التي لا تزال متواصلة لتضاف إلى "سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، والتي تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي في اجتثاث آفة الإرهاب حفاظا على سلامة وأمن البلاد"، يضيف المصدر ذاته.