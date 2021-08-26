مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون يهود، برفقة عضو الكنيست السابق موشيه فيجلين، الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن شهود عيان، بأن مستوطنين اقتحموا باحات الأقصى عبر مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في الجزء الشرقي من الأقصى.

يذكر أنه منذ عام 2003، تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر /باب المغاربة/.

وقد طالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من مرة، بمنع مثل هذه الاقتحامات والاستفزازات.

بالتزامن ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي, الخميس, شابا من بلدة اليامون غرب مدينة جنين, حسبما أفادت به وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت (وفا) عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور, ومصادر أمنية, أن "مستعربين", تساندهم قوات الاحتلال، اقتحموا بلدة اليامون, واعتقلوا الشاب حسن محمود عباهرة, بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في وقت سابق من نهار اليوم, فلسطينيا من الخليل ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطيني من منطقة بير حرم الرامة شرق مدينة الخليل وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.

وفي ذات السياق نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلدتي حلحول والظاهرية وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها.