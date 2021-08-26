الألعاب المتوسطية وهران-2022 : أكثر من 100 متطوع في دورة تكوينية خاصة

يشارك زهاء 110 متطوع من مختلف اللجان التابعة للجنة تنظيم الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران في صائفة 2022 في دورة تكوينية خاصة لمدة 45 يوما، حسبما علم اليوم الخميس من المنظمين.

وينظم هذا التربص، الذي انطلق الاربعاء، تحسبا لاحتضان وهران للجمعية العامة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة يومي 12 و13 أكتوبر المقبل، وهو موعد جد هام في سياق تقييم استعدادات عاصمة الغرب الجزائري لاستضافة التظاهرة الرياضية المتوسطية، يضيف نفس المصدر.

و تركز هذه الدورة التكوينية على "تعميق المعلومات و المصطلحات الرياضية للمتطوعين و كذا غرس القيم الأولمبية من خلال الاحتكاك بخبراء و ممثلي عن كل لجنة من اللجان المنظمة للألعاب وعددها 12 لجنة"، كما أشير إليه.

ويعد هذا التربص، ''الذي يخضع إلى ترتيبات صارمة في مجال الوقاية من فيروس كورونا''، إضافة أخرى إلى سلسلة التربصات التي تنظمها لجنة التكوين والتطوع لفائدة آلاف المتطوعين تحسبا للألعاب المتوسطية المقررة من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2022، حسب نفس المصدر.

وأسدت اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية تعليمات للجنة الوطنية لتنظيم الألعاب بضرورة الاستعانة بما لا يقل عن 10 آلاف متطوع، وهو ما دفع للشروع منذ قرابة سنتين في تسجيل هذه الفئة سيما على مستوى الوسط الجامعي الجزائري، وفق ما أكده، في تصريح سابق لوأج، رئيس لجنة التكوين والتطوع الأستاذ أوسين صديقي.