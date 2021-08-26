تصفيات كأس العالم 2022 : الكاف تطلب من الحكومة البريطانية منح استثناءات للاعبين الأفارقة

تقدمت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) بطلب رسمي للحكومة البريطانية من أجل منح استثناءات للاعبين الأفارقة والسماح لهم بالسفر والانضمام لصفوف منتخباتهم خلال مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 الأسبوع المقبل.

وشددت الكاف في بيان على موقعها الإلكتروني أن كل المباريات القادمة ستُقام وفقا للبروتوكولات الصارمة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدمي ويتم تطبيقها في جميع أنحاء العالم.

وتابعت أن البروتوكولات المتبعة في بلدان القارة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها تحد من مخاطر الاصابة من فيروس كورونا وتتناسب مع البروتوكولات المطبقة محليا في إنجلترا وفي أجزاء أخرى من العالم.

وأبرز البيان أن الظروف في البلدان الأفريقية المدرجة في القائمة الحمراء من قبل الحكومة البريطانية هي في الواقع أقل حدة من البلدان الأخرى غير المدرجة حاليا في هذه القائمة أو التي تم تقديم إعفاءات لها سابقا.

وأشارت الكاف إلى أن الحكومة البريطانية منحت إعفاءات مماثلة لتمكين حضور الوفود والمسؤولين من بين اخرين ي في نهائيات البطولة الأوروبية التي أقيمت قبل أقل من شهرين.

وفي ضوء ما سبقي ناشدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكومة البريطانية بمنح نفس المساعدة والمعاملة المطبقة سابقا على أوروبا للبلدان الافريقية بموجب مبادئ التضامن والمعاملة المتساوية.

وكانت أندية القسم الإنجليزي الممتاز قد قررت منع عدد من اللاعبين الأفارقة من الذهاب إلى دول تضعها إنجلترا على "القائمة الحمراء" والمشاركة في مباريات دولية مع منتخباتهم خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتخشى الأندية الإنجليزية أن يضطر اللاعبون إلى التغيب عن العديد من مباريات البطولة الإنجليزية بسبب فترة العزل المطلوبة التي تبلغ 10 أيامي لدى العودة إلى إنجلترا وفقا للقواعد الخاصة بالقادمين من دول "القائمة الحمراء" في إطار جهود الحد من انتشار كورونا.