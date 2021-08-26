خامات اوبك فوق 70 دولارا للبرميل

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك و المكونة من 13 خاما، منها البترول الجزائري صحاري بلاند، أزيد من 70 دولارا و هو ما يمثل تحسنا بعد عدة جلسات من التراجع خلال الاسبوع الجاري، حسب الأرقام التي أوردتها المنظمة اليوم الخميس.

و أوضحت المنظمة في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني، ان السلة المرجعية لخاماتاها قد بلغت 59ر70 دولارا للبرميل في تعاملات امس الاربعاء مقابل 71ر69 دولارا الثلاثاء المنصرم.

و حسب معطيات المنظمة فان سعر خامات اوبك كان قد تم تداوله ما بين 66 و 69 دولار خلال الاسبوع الجاري متأثرا بالمخاوف المتعلقة بالطلب العالمي على النفط .

من جهة اخرى، يأتي تحسن سعر النفط الخام لدول اوبك في ظل تحسن طفيف في اسعار الخام السوق العالمية و استقرارها عند ازيد من 70 دولار، مدفوعة بآمال تحسن الطلب العالمي على النفط الذي يبقى مرتبطا بالوضعية الصحية .

و انهى برنت الخام المرجعي لبحر الشمال ، المسعر ببورصة لندن، و المرجعي بالنسبة لسعر الخام الجزائري صحاري بلاند ، جلسة امس الاربعاء عند 05ر 71 دولار ، فيما استهل جلسة اليوم الخميس عند 53ر 71 دولار.

هذا و يبقى المستثمرون يترقبون ما سيسفر عنه الاجتماع الوزاري ال 20 للدول المشاركة في اعلان التعاون لمنظمة أوبك و خارج أوبك البالغ عددها 23 و المزمع عقده في 1 سبتمبر المقبل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

يذكر ان المشاركين في الاجتماع الــــ 19 لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاءهم خارج المنظمة (اوبك +)، المنعقد يوليو الفارط عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، على زيادة انتاج التحالف بـــــ 400 ألف برميل/اليوم كل شهر، بداية من شهر أغسطس ، وذلك إلى غاية الالغاء الكامل لحصة الخفض المتبقية والمقدرة بــــ5،8 مليون برميل يوميا.