حرائق الغابات: الجزائر تستلم الشحنة الثانية من المساعدات المقدمة من طرف المملكة العربية السعودية

استلمت الجزائر، اليوم الخميس، الشحنة الثانية من المساعدات المقدمة من طرف المملكة العربية السعودية على اثر الحرائق التي شهدتها مؤخرا عدة ولايات من الوطن.

و في هذا الصدد، اكد الامين العام للهلال الاحمر الجزائري ،احمد ميزاب، ان هذه "الهبة التضامنية من مركز الملك سلمان للأعمال الانسانية والإغاثة تنم عن الروابط الاخوية بين البلدين والتعاون في المجال الإنساني

وبعدما عبر عن امتنانه لمركز الملك سلمان للأعمال الانسانية اكد ان في "الشدائد يتضامن الاخوة و يتعاونون مع بعضهم".

من جانبه، أكد مدير ادارة الاغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للأعمال الانسانية والإغاثة أن هذه الشحنة تعد الثانية من نوعها وتمت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز الذي امر بتوجيه "مساعدات عاجلة" للجزائر.

وأضاف أنه" استكمالا لهذه المساعدات سيبقى فريق مركز الملك سلمان بالجزائر لتحديد نوع المساعدات اللازمة للمناطق المتضررة من الحرائق".